Le negano di giocare a basket con i maschi, il caso della 12enne friulana Titti

Titti (nome di fantasia, ndr), una ragazzina friulana di 12 anni, a insaputa dei genitori, ha inviato a fine novembre una lettera alla Federazione Italiana Pallacanestro regionale per chiedere una deroga che le consenta di poter giocare a basket con la squadra maschile allenata dal padre. Squadra con la quale già dallo scorso anno aveva iniziato ad allenarsi con ottimi risultati dal punto di vista psicologico. Una concessione che inaspettatamente è stata negata, nonostante a livello nazionale sia consentita fino ai 14 anni.

Una situazione anomala quella della giovane dell’Alto Friuli, che da alcuni anni ha iniziato a frequentare solo amici maschi e a non sentirsi a suo agio giocando con le coetanee. Un contesto che ha spinto il padre-allenatore a tenerla in squadra con sé, grazie anche al consenso della società. Questo, nonostante il divieto imposto dai protocolli della Fip, che proprio ieri ha scoperto che Titti giocava una partita ufficiale nonostante l’interdizione.

Lo sport è inclusione, sottolineano i genitori che chiedono alla FIP di incontrare la figlia e valutare il caso attentamente prima di emettere sentenza.