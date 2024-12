Ragazza cade in mare: salvata grazie all’intervento di un passante

Una ragazza di 23 anni caduta in mare è stata salvata ieri sera a Trieste grazie all’intervento tempestivo di un passante. L’emergenza è scattata davanti al molo di Riva Tre Novembre, quando l’attento cittadino, notando la giovane in acqua, ha iniziato a sostenerla, fino all’arrivo dei soccorritori. Due militari dell’arma sono intervenuti immediatamente: uno di loro è salito su un’imbarcazione per aiutare il passante a reggere la 23enne, mentre il secondo ha assicurato le barche per facilitare il soccorso.

Dopo vari tentativi, la ragazza è stata messa in sicurezza e portata a riva. Sul posto sono intervenuti anche la Capitaneria di Porto con una motovedetta e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che hanno completato l’operazione. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Cattinara e non risulta in gravi condizioni.