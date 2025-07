Ragazza molestata a Lignano, trovata in stato di shock

Una giovane turista austriaca è stata molestata nella notte a Lignano. La ragazza è stata trovata in preda a un forte stato di shock e in lacrime, con evidenti difficoltà respiratorie, all’esterno di una nota discoteca della località balneare friulana. A soccorrerla, intorno alle 3:15, sono stati gli agenti della vigilanza privata che hanno trovato la ragazza ancora scossa e agitata. La giovane ha confidato ai vigilantes di essere stata molestata sessualmente da un uomo con cui si era appartata poco prima. L’individuo, la cui identità rimane sconosciuta, avrebbe approfittato della situazione per palpeggiarla contro la sua volontà.

Immediatamente dopo il racconto, è stata allertata la stazione dei Carabinieri, i cui uomini sono prontamente giunti sul posto. Le forze dell’ordine hanno preso in carico la turista per offrirle il necessario supporto e hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’aggressore.