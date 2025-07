Ragazza trovata in stato di shock fuori da una discoteca di Lignano

Una turista straniera è stata trovata la scorsa notte fuori da una discoteca in preda a un forte stato di shock. La giovane, trovata da alcuni addetti alla vigilanza privata in lacrime e con evidenti difficoltà respiratorie, è stata soccorsa attorno alle 3:15 di questa mattina.

La donna, scossa e agitata, ha confidato ai vigilantes di non essersi sentita sicura con l’uomo con il quale si era appartata poco prima. Da qui sono nate alcune divergenze che hanno poi spinto la donna a sfogarsi con la security.

I carabinieri, giunti sul posto, dopo aver verificato la situazione e ascoltato il racconto della giovane, hanno preso in carico la turista per offrirle il necessario supporto. Dopo le indagini, non essendoci risvolti di rilievo per la polizia giudiziaria, è stato comunque deciso di non procedere per assenza di reati.