Ragazzina vuole giocare con i maschi, la Federazione valuterà il caso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Federazione Italiana Pallacanestro del Friuli Venezia Giulia sta valutando il caso particolare di Titti, la ragazzina di 12 anni che, per il suo benessere psicosociale, ha chiesto di continuare a giocare a basket con la squadra maschile allenata dal padre, con la quale – peraltro – già giocava lo scorso anno.

Nessuna discriminazione di genere, sottolinea la Fip che adotta un regolamento che blocca le squadre miste nel tredicesimo anno di età. Limite introdotto dalla Federazione proprio per combattere l’abbandono femminile in fase adolescenziale e che ha dato numerosi frutti in ambito cestistico regionale. Ogni tanto vengono concesse delle deroghe. Ma solo in casi particolari.