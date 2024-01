Le ragazze del Coro Artemìa di Torviscosa a Sanremo

28 ragazze di Torviscosa saliranno sul palco dell’Ariston nella terza serata dedicata alle cover della 73^ edizione del Festival di Sanremo. Si tratta del Piccolo Coro Artemìa che duetterà assieme alla cantante Annalisa. Un gruppo di ragazze dai 17 ai 29 anni nate artisticamente nella realtà musicale diretta da Denis Monte. Tutto è nato grazie alla partecipazione al concerto organizzato dalla cantante monfalconese Elisa andato in onda su Canale 5 alla vigilia di natale e registrato al Forum di Assago. “E’ in quella occasione – evidenzia il direttore Monte – che Annalisa ci ha visto e ha pensato a noi per la serata cover. È una cosa che ci ha riempito d’orgoglio – sottolinea Monte – siamo contenti per la coralità italiana che si affaccia al mondo della musica pop proponendo una canzone degli Eurythmics, con lo scopo di trasmettere la bellezza delle voci a chi ci ascolta”. Il Piccolo Coro Artemìa ha partecipato a concerti, rassegne e festival corali in Italia e all’estero. Dal 2004 collabora con Elisa per la realizzazione di diversi concerti e produzioni musicali. La prossima settimana è prevista la partenza per Sanremo per prendere parte alle prove mentre la diretta è prevista venerdì 9 febbraio.