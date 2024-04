Ragazze pedinate per ore a Udine, ristoratore mette in fuga molestatore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cena al ristorante da dimenticare per due giovani friulane, pedinate e minacciate ieri sera da un cittadino afghano nel cuore di Udine.

Dopo aver posteggiato l’auto vicino al parco Moretti, due amiche – una di 18 anni, la seconda di 22 – sono state avvicinate da uno sconosciuto che ha iniziato ad importunarle lungo tutto il tragitto, terminato con il loro arrivo in un ristorante di via Poscolle bassa. Lo spavento sembrava superato. Una volta consumata la cena, però – attorno alle 22.15 – accade l’inaspettato: a pochi metri dall’uscita, ad attenderle, c’era lo stesso estraneo. L’uomo ha così ricominciato ad inseguirle e ad infastidirle, frugando continuamente le tasche della sua giacca con le mani. A quel punto le ragazze hanno accelerato il passo, deviando il cammino verso il centro storico, ritenuto più sicuro e sorvegliato. Appena attraversata via Zanon, si sono quindi rifugiate, terrorizzate e tremanti, nel primo locale trovato aperto, il ristorante giapponese Banshi, di via Poscolle Alta.

Da qui l’intervento immediato del titolare, Bledar Zhutaj. Compresa la situazione, il ristoratore si è opposto all’ingresso dell’uomo nel locale, allertando Polizia e Carabinieri. Grazie alle immagini fornite dal ristoratore, il molestatore è stato identificato e fermato qualche minuto dopo in Borgo Stazione, dopodiché è stato condotto in Questura. La paura, purtroppo, è stata tanta. Da qui l’appello del commerciante rivolto ai colleghi per rendere più sicuro il centro di Udine.