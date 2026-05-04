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“I ragazzi del ’76”, il sisma e la ricostruzione in una canzone toccante

Il brano presentato a Magnano e il videoclip diretto da Simone Vrech trasformano il ricordo dell’Orcolat in un racconto emotivo visto dagli occhi dei bambini
Redazione
Autore: Redazione
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“I ragazzi del ’76”, il brano presentato domenica 3 maggio a Magnano in Riviera, racconta l’Orcolat attraverso lo sguardo dei bambini che lo hanno vissuto. La canzone, composta da Barbara Sabbadini su testo di Stefano Ferro, costruisce una narrazione intima e potente, amplificata dal videoclip diretto da Simone Vrech.

Le parole evocano una quotidianità semplice — il gioco, la famiglia, la sera che scorre tranquilla — spezzata all’improvviso dalla violenza del sisma. Il linguaggio è diretto, quasi ingenuo, ma proprio per questo autentico. Il brano alterna immagini delicate e drammatiche: il “pallone blu” che resta dopo la tragedia diventa simbolo universale dell’infanzia interrotta, mentre il passaggio tra macerie, tende e prefabbricati racconta una crescita forzata, segnata dalla necessità di diventare adulti troppo in fretta. Nelle strofe emerge anche la ricostruzione, fatta di fatica e riscatto, dove “il sudore che sa di lacrime” diventa la chiave per rialzarsi. La scelta di affidare l’interpretazione alla giovane voce solista di Matilda Tomasetig amplifica l’impatto emotivo del brano: passato e presente si incontrano, creando un ponte tra generazioni.

Nel videoclip compare anche il grande murale realizzato da Simone Mestroni a Magnano, che diventa parte integrante della memoria che continua a parlare alle nuove generazioni.

Testo della canzone “I ragazzi del ’76”:
Musica: Barbara Sabbadini
Parole: Stefano Ferro
Regia di Simone Vrech
Videoclip prodotto dalla Pro Loco Magnano in Riviera
in collaborazione con il Coro Musicanova diretto dal maestro Aldo Micco
voce solista: Matilda Tomasetig
con il contributo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
e il sostegno del Comune di Magnano in Riviera
Murale realizzato da Simone Mestroni (Città della Poesia)
Coordinamento: Luciana Idelfonso e Giancarlo Virgilio

Testo in italiano:

Bambini a dormire
Carosello è finito
son quasi le nove
avete capito?

Mamma fa caldo
noi giochiamo al pallone
era il sei maggio
del settantasei.

Sembrava già estate
quella sera a Magnano
ma un orco aspettava
sotto il suolo friulano.

Perché tremi terra?
Questo non è un gioco
sai ci fai paura
no non farlo più
che fai cader le case no
così va tutto giù.

Vigili del fuoco alpini volontari
fra macerie
a scavare storie
a salvar memorie
insieme a noi.

Cosa hai fatto tu? No i mie amici no
li hai sepolti e resta solo
un pallone blu.

Tra cantieri e tende
nei prefabbricati
noi bambini abbiam dovuto
crescere di più.

Il sudore che
sa di lacrime,
ha ricostruito il Friuli
e ha cambiato noi con voi.

Testo in friulano:

Fruts a durmî
Carosello al è finît
Cuasi lis nûf
Vêso capît?

Mame ce cjalt
Nô Zuin di balon
Ai 6 di Mai
Dal settantesîs

E jere za istât
Chê sere a Magnan
L’Orc al spietave
Sot la tiere furlane

Parcè tremistu tiere
Nol è un zûc, sastu?
Tu nus fâs pôre
No sta fâlu plui
Tu tiris jù cjasis
Cussì al va jù dut

Pompîrs, alpins, volontaris
Jentri i madons
A scavâ storiis
A salvâ memoriis
Insiemi cun nô

Ce âstu fat tu?
No, i miei amîs no
Tu ju âs soterâts
Al reste dome il balon blu

Tra cantîrs, tendis
Tai prefabricâts
Nô fruts vin scugnût
Cressi di plui

Il sudôr che
al sa di lagrimis
al à tirât su il Friûl e
cambiât nô cun vô

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