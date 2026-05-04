“I ragazzi del ’76”, il sisma e la ricostruzione in una canzone toccante

“I ragazzi del ’76”, il brano presentato domenica 3 maggio a Magnano in Riviera, racconta l’Orcolat attraverso lo sguardo dei bambini che lo hanno vissuto. La canzone, composta da Barbara Sabbadini su testo di Stefano Ferro, costruisce una narrazione intima e potente, amplificata dal videoclip diretto da Simone Vrech.

Le parole evocano una quotidianità semplice — il gioco, la famiglia, la sera che scorre tranquilla — spezzata all’improvviso dalla violenza del sisma. Il linguaggio è diretto, quasi ingenuo, ma proprio per questo autentico. Il brano alterna immagini delicate e drammatiche: il “pallone blu” che resta dopo la tragedia diventa simbolo universale dell’infanzia interrotta, mentre il passaggio tra macerie, tende e prefabbricati racconta una crescita forzata, segnata dalla necessità di diventare adulti troppo in fretta. Nelle strofe emerge anche la ricostruzione, fatta di fatica e riscatto, dove “il sudore che sa di lacrime” diventa la chiave per rialzarsi. La scelta di affidare l’interpretazione alla giovane voce solista di Matilda Tomasetig amplifica l’impatto emotivo del brano: passato e presente si incontrano, creando un ponte tra generazioni.

Nel videoclip compare anche il grande murale realizzato da Simone Mestroni a Magnano, che diventa parte integrante della memoria che continua a parlare alle nuove generazioni.

Testo della canzone “I ragazzi del ’76”:

Musica: Barbara Sabbadini

Parole: Stefano Ferro

Regia di Simone Vrech

Videoclip prodotto dalla Pro Loco Magnano in Riviera

in collaborazione con il Coro Musicanova diretto dal maestro Aldo Micco

voce solista: Matilda Tomasetig

con il contributo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

e il sostegno del Comune di Magnano in Riviera

Murale realizzato da Simone Mestroni (Città della Poesia)

Coordinamento: Luciana Idelfonso e Giancarlo Virgilio

Testo in italiano:

Bambini a dormire

Carosello è finito

son quasi le nove

avete capito?

Mamma fa caldo

noi giochiamo al pallone

era il sei maggio

del settantasei.

Sembrava già estate

quella sera a Magnano

ma un orco aspettava

sotto il suolo friulano.

Perché tremi terra?

Questo non è un gioco

sai ci fai paura

no non farlo più

che fai cader le case no

così va tutto giù.

Vigili del fuoco alpini volontari

fra macerie

a scavare storie

a salvar memorie

insieme a noi.

Cosa hai fatto tu? No i mie amici no

li hai sepolti e resta solo

un pallone blu.

Tra cantieri e tende

nei prefabbricati

noi bambini abbiam dovuto

crescere di più.

Il sudore che

sa di lacrime,

ha ricostruito il Friuli

e ha cambiato noi con voi.

Testo in friulano:

Fruts a durmî

Carosello al è finît

Cuasi lis nûf

Vêso capît?

Mame ce cjalt

Nô Zuin di balon

Ai 6 di Mai

Dal settantesîs

E jere za istât

Chê sere a Magnan

L’Orc al spietave

Sot la tiere furlane

Parcè tremistu tiere

Nol è un zûc, sastu?

Tu nus fâs pôre

No sta fâlu plui

Tu tiris jù cjasis

Cussì al va jù dut

Pompîrs, alpins, volontaris

Jentri i madons

A scavâ storiis

A salvâ memoriis

Insiemi cun nô

Ce âstu fat tu?

No, i miei amîs no

Tu ju âs soterâts

Al reste dome il balon blu

Tra cantîrs, tendis

Tai prefabricâts

Nô fruts vin scugnût

Cressi di plui

Il sudôr che

al sa di lagrimis

al à tirât su il Friûl e

cambiât nô cun vô