Ragazzi derubati a Udine, l’appello di un padre: “Servono più agenti in centro “

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le forze dell’ordine pongano più attenzione, specie nel fine settimana, a quanto accade in centro a Udine. I ragazzi devono sentire che la città è sicura. E’ il commento del padre di uno dei 7 adolescenti derubati sabato sera in galleria Bardelli a Udine. I giovani sono stati circondati da una quindicina di stranieri mentre si riparavano dalla pioggia attendendo che si liberasse un tavolo in un locale.

Un episodio che non ha avuto conseguenze gravi, ma che ha spaventato le sette vittime che, per timore di non poter più uscire nel fine settimana, inizialmente non avevano detto nulla ai genitori.

Tra ieri e oggi, i genitori hanno denunciato quanto accaduto ai carabinieri di Udine.