Ragazzi spariti, segnalata l’auto nell’Alto Bellunese

Proseguono tra Friuli e Veneto le ricerche di Giulia Cecchettin e del suo ex fidanzato Filippo Turetta, i 22enni di cui non si hanno più notizie da sabato sera, quando sono stati visti vista per l’ultima volta in provincia di Padova. Nella giornata di domenica l’auto del giovane, una Fiat Grande Punto nera, era stata segnalata nel Pordenonese, tra i Comuni di Caneva e Polcenigo, individuata dal sistema elettronico di lettura targhe. Lo stesso che ha indicato la vettura nell’Alto Bellunese la scorsa notte, come confermato oggi dal criminologo Edoardo Genovese, che sta assistendo in queste ore le famiglie dei due ragazzi. Finora tuttavia gli accertamenti in quell’area non avrebbero portato a risultati. I due giovani già compagni di Università erano stati assieme un paio d’anni, prima della rottura definitiva lo scorso agosto. Secondo alcune testimonianze sabato sera avrebbero litigato prima di sparire nel nulla. Grande apprensione a Vigonovo, in provincia di Venezia, dove vive la giovane, che dopodomani dovrebbe discutere la tesi di laurea. Le ricerche vanno avanti senza sosta