Abbracciati in attesa dei soccorsi: la piena del Natisone li trascina via

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Premariacco dalle 13 sono in corso le ricerche per trovare tre persone, un uomo e due donne, trascinati dall’acqua del Natisone in piena. Le operazioni sono state attivate tra il ponte di Orsaria e il Ponte Romano, chiusi per permettere ai vigili del fuoco di operare con l’autoscala, i Soccorritori Fluviali Alluvionali e ulteriori operatori SFA dei 3 comandi VV.F. del Friuli Venezia Giulia. La Bmw dei tre dispersi, pare di giovane età, presenta targa rumena ed è stata trovata ferma a poca distanza dal fiume.

Nella zona di ‘Natisone beach’ sono giunti anche i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha visto i tre stranieri tentare di mettersi in salvo su un isolotto per scappare dalla furia del fiume, sembra inutilmente. Chi ha lanciato l’allarme ha spiegato che i tre non erano più in grado di rientrare a riva a causa della forza e del livello dell’acqua. A immortalare i tre, bloccati in mezzo al fiume, anche un drammatico video, che mostra il trio abbracciato in attesa dei soccorsi, prima di essere trascinato da un’onda di piena proprio mentre stavano arrivando le prime squadre di soccorso.

La zona di Casali Potocco è sorvolata continuamente dall’elisoccorso regionale e dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

A rendere ancora più difficili i soccorsi la pioggia, tornata dopo due ore di pausa.

Giovani dispersi in Friuli, Gava: “Momenti di apprensione e angoscia”

“Momenti di forte apprensione e angoscia per i tre giovani dispersi. Sono in contatto con le autorità per seguire personalmente il caso. Un sentito ringraziamento ai soccorritori impegnati nelle ricerche. Piena vicinanza alle famiglie in questo difficile momento”. Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava alla notizia di tre giovani dispersi in Friuli Venezia Giulia a causa della piena del fiume Natisone.