Ragazzini lanciano sassi per noia, ferita una donna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quattro minorenni italiani sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Trieste per lesioni aggravate e violenza privata. Giovedì 8 maggio a Pordenone, in via Generale Cantore, il gruppetto di ragazzi si era messo a lanciare, forse per noia, sassi contro le case, infastidendo i residenti. Una 62enne uscita per redarguirli è stata colpita al piede, riportando fratture al tarso e metatarso con 30 giorni di prognosi.

Allertati, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti quando oramai i giovani erano già fuggiti. Una seconda segnalazione li ha localizzati poco dopo in zona Torre, con i volti nascosti dai cappucci delle felpe. Inseguiti a piedi, sono stati fermati e identificati. Testimoni li hanno riconosciuti come gli autori del lancio di sassi.

Condotti in caserma e riconosciuti da testimoni come gli autori del lancio di sassi, per i quattro minorenni è scattata la denuncia alla Procura per i Minorenni di Trieste. Sarà ora il Pubblico Ministero a valutare le ipotesi di reato e a richiedere ai ragazzi di fornire la loro versione dei fatti.