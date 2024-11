Ragazzini violenti, zuffe alle stazioni

Due violente risse fra ragazzini sono scoppiate nella serata di oggi, 9 novembre, quasi in contemporanea all’autostazione di Udine e alla stazione ferroviaria di Pordenone, fra decine di ragazzini che sono venuti alle mani per motivi imprecisati. A Pordenone, le forze dell’ordine hanno rilevato tracce di sangue per terra.

A Udine è intervenuta la Polizia; a Pordenone la Polizia Locale. In entrambi i casi, i ragazzi si sono dileguati all’arrivo delle forse dell’ordine e hanno fatto perdere le tracce.

Nel capoluogo friulano a dar vita alla rissa sono stati una trentina di giovanissimi che si sono affrontati a pugni e calci in un tratto di strada fra viale Europa Unita e viale Leopardi.

A Pordenone, tutto è cominciato con la lite fra due ragazzine; sono intervenuti gli steward urbani, in attività nel fine settimana nel centro cittadino, e hanno riportato la situazione a un’apparente tranquillità. Poco dopo, però, una ragazza minorenne, quasi certamente ubriaca, ha cominciato a dare in escandescenze scatenando un’altra zuffa durante la quale – stando a quanto si è riusciti a sapere – un gente della polizia locale è stato colpito da una gomitata.