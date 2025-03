Ragazzino accerchiato e picchiato dal branco

Minacciato e aggredito dal branco. Un altro episodio di violenza si è verificato ieri sera a Pordenone. La vittima, un minorenne, è stato accerchiato nella zona di Borgomeduna da una decina di ragazzini che lo volevano rapinare. Lui, però, non ha ceduto alle minacce e, forse per questo, è stato picchiato. È finito all’ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia. Ad agire potrebbero essere stati gli stessi ragazzini che, nei giorni scorsi, avevano preso di mira due adolescenti tra via Bertossi e piazzale Caduti di Nassiriya.