Minacciato e poi rapinato in Piazza Primo Maggio: 16enne sotto shock

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ la disavventura capitata, sabato sera, in piazza Primo Maggio a Udine, ad un minorenne che, una volta rincasato, ancora sotto shock ha raccontato tutto ai genitori.

A rendere noto l’episodio è il consigliere comunale di Udine, Antonio Pittioni, che è in stretto contatto con la madre e il padre del ragazzino. “E’ l’ennesimo episodio di violenza che capita in città – ha evidenziato Pittioni – e quello che mi sorprende è il fatto che i genitori hanno potuto soltanto ieri, alle 18, sporgere querela di parte”.

Pare inoltre che i due che hanno minacciato il minore sabato sera sarebbero gli stessi che il giorno dopo hanno commesso un’altra rapina con tanto di coltello puntato verso la vittima. Questa volta al parco Moretti.

“I due – sottolinea Pittioni – sarebbero ospiti di una comunità per minori non accompagnati della città. Quello della sicurezza è un problema molto sentito a Udine – continua – e io, oltre che da consigliere, sono molto preoccupato da genitore e mi metto nei panni di chi, come me, ha dei figli che la sera chiedono di uscire. Quello che ancor più mi sorprende è il fatto che per presentare una querela per una rapina ci siano voluti quasi due giorni: se la denuncia fosse stata accolta nell’immediatezza, forse l’episodio di domenica si sarebbe potuto evitare”.