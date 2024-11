Ragazzo accoltellato alla schiena

Un ragazzo di 18 anni, di nazionalità kosovara, è stato accoltellato alla schiena, nel pomeriggio di oggi, 10 novembre, in largo Bonifacio, a Trieste.

Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirlo sarebbero stati tre o quattro suoi coetanei, che lo hanno colpito con due fendenti. Poi gli aggressori sono fuggiti. Il ragazzo è crollato a terra tra le panchine.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della Questura, che stanno cercando i responsabili del gesto. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.