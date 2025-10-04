Raggirano un’anziana ma i carabinieri li stanno pedinando: coppia in manette

Hanno fatto leva sulla sensibilità di un’anziana e, spacciandosi al telefono per la figlia, le hanno fatto credere che questa stava molto male e necessitava di soldi – 10mila euro – per curarsi con un costoso farmaco svizzero. Ma questa volta i truffatori, un uomo di 30 anni e una donna di 23, domiciliati nel Portogruarese, non sono riusciti a farla franca. Sono stati arrestati dai carabinieri di Pordenone con il supporto di quelli di Portogruaro.

La vittima, una 95enne di Treviso, aveva appena consegnato nelle mani di una sedicente amica della figlia, che in realtà era la 23enne che poco prima aveva raggiunto l’anziana al telefono, l’ingente somma di denaro.

I militari, però, stavano già seguendo la coppia e sono riusciti a coglierla sul fatto, arrestandola in flagranza di reato e restituendo tutti i soldi alla vittima. Nell’auto su cui viaggiava la coppia, i carabinieri hanno trovato anche vari monili in oro, probabile provento di altre truffe messe a segno. Il 30enne, che era alla guida, al momento del fermo ha addirittura provato ad ingoiare una catenina in oro.

Le indagini sulla coppia sono partite da un’altra truffa, avvenuta il 26 agosto a San Vito al Tagliamento. In quel caso, la vittima, una ottantenne, aveva consegnato diecimila euro dopo essere stata raggirata con la stessa scusa.

Alla coppia viene al momento contestata anche una tentata truffa commessa a Pravisdomini.