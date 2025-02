Raggirò anche due pordenonesi, ai domiciliari venditore porta a porta

Due pordenonesi in condizioni di fragilità psichica sono rimaste vittime di un venditore porta a porta, finito agli arresti domiciliari in Veneto per circonvenzione di incapaci. L’uomo, 47 anni, di origine marocchina, residente a Ponte nelle Alpi, è accusato di aver approfittato della debolezza di quattro persone – oltre ai due pordenonesi, anche due che vivono nel Bellunese – sottraendo denaro per un ammontare di circa 364mila euro.

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Belluno, avevano portato lo scorso settembre all’arresto dell’uomo, posto poi agli arresti domiciliari dal Tribunale di Trieste con braccialetto elettronico. Il 47enne non ha mai risarcito le vittime e la Cassazione lo ha condannato anche al pagamento delle spese processuali.