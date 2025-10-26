Raid di furti a Cormons nella serata di ieri

Ladri in azione nella serata di ieri a Cormons. Due abitazioni site tra viale Roma e via Dante sono state infatti prese di mira da una banda che, secondo alcune testimonianze, sarebbe stata composta da due persone. “Hanno messo tutto sottosopra – racconta uno dei residenti la cui casa è stata visitata ieri sera attorno alle 19.30 dai malintenzionati – aprendo tutti i cassetti e gli armadi: hanno portato via solo alcuni oggetti di bigiotteria, non avevamo per fortuna nulla di valore. Hanno frantumato i vetri di una finestra, il danno principale è stato quello”. Sul fatto è stata fatta regolare denuncia ai Carabinieri.