Raid nei negozi: 4 giovani denunciati, armi negli zaini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Raid di giovani aspiranti ‘maranza’ sventati in due centri commerciali di Udine e dell’hinterland. Quattro giovani, due maggiorenni e due minori stranieri non accompagnati, sono stati denunciati per furto aggravato durante i controlli straordinari messi in campo dai Carabinieri lo scorso fine settimana.

Due ragazzi italiani, di 20 e 18 anni, residenti in provincia, sono stati fermati nel Terminal Studenti di Udine dopo aver sottratto dall’Eurospar generi alimentari. Grazie alla segnalazione del personale, l’arrivo dei militari ha permesso di trovare nei loro zaini oltre alla merce rubata, anche un martello e due coltelli di grandi dimensioni, subito sequestrati. Per loro è scattata anche la denuncia porto di oggetti atti ad offendere.

Altri due giovani stranieri, allontanatisi da una struttura di accoglienza di fuori regione, sono stati individuati dopo aver asportato capi di abbigliamento e profumi di ingente valore dagli scaffali di due negozi del Città Fiera. Fermata nel parcheggio, la coppia aveva ancora la refurtiva negli zaini. I due minori, dopo le formalità di rito, sono stati affidati ad una struttura locale. Tutta la merce recuperata è stata restituita ai proprietari.