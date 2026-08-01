Rain garden in Piazza Garibaldi contro caldo e siccità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I grandi scavi comparsi al centro di piazza Garibaldi raccontano meglio di qualsiasi rendering che la trasformazione è ormai entrata nella sua fase più visibile. Il cantiere procede spedito e prepara il terreno alle nuove alberature che cambieranno il volto di uno degli spazi simbolo del centro di Udine, destinato a diventare un’area più verde, accessibile e completamente dedicata alle persone.

«Sono contenta, vedo che i lavori procedono spediti», commenta l’assessore allo Sport Chiara Dazzan, ricordando come la piazza sorga davanti alla scuola Manzoni, «che da anni chiedeva questo cambiamento». Un intervento atteso anche dalle attività della zona: «Farmacia e locali pubblici ci stanno manifestando il loro gradimento e attendono la conclusione del progetto».

L’assessore sottolinea gli elementi più importanti della riqualificazione: «Saranno valorizzati gli alberi monumentali esistenti, verrà aggiunto nuovo verde e nascerà il primo rain garden studiato per Udine, capace di mitigare gli effetti delle bombe d’acqua». Non solo ambiente, ma anche mobilità e socialità. «Ci sarà una pista ciclabile che permetterà agli alunni di raggiungere la scuola in sicurezza e un palco dove i ragazzi, grazie all’indirizzo musicale della Manzoni, potranno esibirsi. Sarà uno spazio aperto anche agli eventi organizzati dal Comune e dalle associazioni». Un progetto che, per Dazzan e per la lista civica Spazio Udine che lo aveva inserito tra i punti qualificanti del proprio programma elettorale, rappresenta la restituzione della piazza alla sua funzione originaria: luogo di incontro, cultura e vita cittadina.