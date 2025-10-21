Rally Fvg-Alpi Orientali per 70 equipaggi

L’elenco iscritti dice 70. Tanti sono gli equipaggi che hanno detto “sì” al 60° Rally del Friuli Venezia Giulia-29° Alpi Orientali Historic, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre a Manzano. All’evento organizzato dalla Scuderia Friuli Acu si presenteranno 59 auto moderne (si corre per l’ultima tappa del Trofeo Rally di zona 5) e 11 vetture storiche (gara a validità nazionale). Il via della corsa è previsto per le 14 di sabato 25 a Manzano in piazza Chiodi. L’arrivo l’indomani nello stesso luogo alle 16 dopo che i concorrenti avranno completato otto prove speciali e un totale di 70,64 km di tratti cronometrati.

Tra le macchine contemporanee spiccano 13 esemplari di classe Rally2, la categoria regina. Hanno deciso di essere al via della sfida friulana Manuel Sossella e Gabriele Falzone, leader provvisori della zona 5 del Trofeo Rally, in prova su Skoda Fabia Rs di Pa Racing. Con loro i campioni in carica del Rally Fvg, Francesco Aragno e Giancarla Guzzi: terzi nel Trofeo Rally zona 5, corrono su una Fabia di Munaretto. Nove gli equipaggi regionali tra i big: sono Claudio De Cecco e Alice De Marco, Matteo Duca e Giorgia Tullio, Alberto Martinelli e Giulio Calligaro (tutti su Hyundai i20 N Rally2 di Friulmotor); quindi Gabriele Beltrame e Anna De Giacinto (Fabia Evo di Erreffe Rally Team), Simone Miano e Maria Daylis Santana (Fabia Evo di Rb Motorsport), Stefano Paronuzzi e Massimo Falomo (Fabia Rs), Matteo De Sabbata e Giulia Barbiero (Fabia di Bc Vision, secondi nel 2024), Michael Cantarutti e Manuel Costantini, Nicola Cescutti e Paolo Cargnelutti (entrambi su Fabia Rs di Rb Motorsport).

Non mancano alcuni leader delle varie classi del Trofeo Rally di zona 5, che a Manzano cercano i punti necessari per qualificarsi alla finale nazionale di Coppa Italia di metà novembre a Messina: oltre a De Cecco, primo tra i piloti over 55, spiccano il friulano Marco Marchiol (con Andrea Di Giusto) su Renault Clio S1600, al comando tra le vetture S1600; Fulcio Savaris e Tatiana Collazuol (Citroen Saxo), leader in A6; Valerio Scettri e Roberto Segato (Renault Clio Williams), primi in A7; Roberto Casonato e Giampiero Soldan (Ford Fiesta), al comando tra le vetture Rally3; Lorenzo Grani e Samanta Grossi (Peugeot 208), in testa tra le Rally4; il locale Andrea Chiuch con Lorenzo Lamanda (Peugeot 106), primo in N2; Nicola Pezzato e Leonardo Forin (Renault Clio), primi in N3 e infine Gianmarco Lazzarato co locale Alex Guion (Renault Clio), leader in Rally5 e in U25.

Sempre tra le vetture moderne, spicca la presenza di Luca Rossetti, pilota di Prata di Pordenone, campione italiano assoluto nel 2008 e tre volte campione europeo (2008, 2010 e 2011). Vincitore del Rally Fvg nel 2008, 2011 e 2019, torna in prova speciale dopo alcuni mesi di assenza e lo fa onorando la memoria di Matteo Doretto. Il friulano prende parte alla gara sulla Peugeot 208 con cui corse più volte il driver pordenonese, scomparso lo scorso giugno in un test che precedeva la partecipazione al Rally di Polonia. A navigare Rossetti la mamma di Matteo, Barbara Arcangioli, co-pilota di comprovata esperienza, già in auto con “Rox” nel 2001 al Rally del Molise e al Benacus Rally.

Agguerrita la sfida tra le auto storiche, che vede al via il fresco vincitore della Cividale-Castelmonte Rino Muradore. Il portacolori della Gorizia Corse corre sulla sua stessa vettura con cui ha vinto la cronoscalata, la Ford Escort Rs 1600. A navigarlo Alex Petrigh. In gara anche l’equipaggio delle Valli del Natisone Pietro Corredig-Sonia Borghese (Bmw 2002 TII, Scuderia Acu Friuli), i friulani Giorgio De Giacinto-Giorgio Reffo (Renault 5, Acu Friuli), Nicholas Macorig-Sofia Gosgnach (A112), Flavio Biasizzo e Antonella Galai (A112), Luigi Terpin e Stefano Ierman (Opel Kadett, Goriza Corse), Mattia Conta e Gabriele Nigris (Renault 5, Red White) e Alessandro Pulz e Marco Naibo (Ford Sierra Cosworth, Gorizia Corse).

Il rally si articola su due giornate: sabato una prova, “Abbazzia di Rosazzo”, lunga 5,89 km, da ripetere due volte (start alle 14.15 e alle 16.35); domenica due “ps” da ripetere tre volte, “Trivio” (14,61 km, start alle 8.40, 11.42 e 14.44) e “Cladrecis” (5 km, il via alle 9.21, 12.23 e 15.25).

Nell’immagine in alto De Sabbata (secondo nel 2024, in prova nel weekend) / foto Bettiol