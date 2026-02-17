  • Aiello del Friuli
martedì 17 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Migliaia in piazza per il 142mo Carnevale Monfalconese
Delfini a Miramare, nuovo spettacolo nel Golfo di Trieste
Ramadan: la chiesa di Staranzano ospiterà la comunità islamica
Vacanze di Carnevale, montagne friulane verso il tutto esaurito
Auto finita nel canale, il sindaco: “Limiti ignorati”
Udine, centri estivi 2026: più posti e iscrizioni già aperte
Autisti cercasi in Carnia: patente, formazione e lavoro per nuovi conducenti
Disagi nel Tpl, domani audizione di Arriva Udine in Commissione
ACI Pordenone inaugura la nuova sede
A Pozzuolo le eccellenze dello sport friulano
Don Zuttion ha messo a disposizione lo spazio delle "Stalle Rosse"

Ramadan: la chiesa di Staranzano ospiterà la comunità islamica

Dopo la chiusura dei centri culturali mancava uno spazio dove pregare
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una casa, seppur provvisoria, ma pur sempre un luogo dove pregare. La convivenza a Monfalcone tra diverse etnie resta sempre tema complesso ma la chiesa cattolica ha deciso di andare incontro alla comunità islamica e di concedere la sala dell’oratorio Stalle Rosse di Staranzano per la preghiera del venerdì nel periodo del Ramadan che inizierà il 18 febbraio e proseguirà per 29 o 30 giorni.

Com’è noto i Centri culturali islamici sono stati chiusi su provvedimento del municipio, scelta confermate da diverse sentenze perché le strutture non avevano le caratteristiche legali per restare aperte.

La messa a disposizione degli spazi arriva da don Paolo Zuttion, vicario generale dell’Arcidiocesi di Gorizia e parroco a Staranzano e Monfalcone. «La comunità islamica è in una situazione un po’ difficile – spiega don Zuttion – e non possono usare le strutture che usavano di solito, per questo hanno chiesto in giro ospitalità. Al momento possiamo concedere loro il venerdì ma stiamo vedendo per altre giornate coinvolgendo anche gli spazi della chiesa di San Michele».

Ultime notizie

