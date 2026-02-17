Ramadan: la chiesa di Staranzano ospiterà la comunità islamica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una casa, seppur provvisoria, ma pur sempre un luogo dove pregare. La convivenza a Monfalcone tra diverse etnie resta sempre tema complesso ma la chiesa cattolica ha deciso di andare incontro alla comunità islamica e di concedere la sala dell’oratorio Stalle Rosse di Staranzano per la preghiera del venerdì nel periodo del Ramadan che inizierà il 18 febbraio e proseguirà per 29 o 30 giorni.

Com’è noto i Centri culturali islamici sono stati chiusi su provvedimento del municipio, scelta confermate da diverse sentenze perché le strutture non avevano le caratteristiche legali per restare aperte.

La messa a disposizione degli spazi arriva da don Paolo Zuttion, vicario generale dell’Arcidiocesi di Gorizia e parroco a Staranzano e Monfalcone. «La comunità islamica è in una situazione un po’ difficile – spiega don Zuttion – e non possono usare le strutture che usavano di solito, per questo hanno chiesto in giro ospitalità. Al momento possiamo concedere loro il venerdì ma stiamo vedendo per altre giornate coinvolgendo anche gli spazi della chiesa di San Michele».