Ramadan, Staranzano si schiera con la Curia: scelta giusta

Una scelta che convince. A Staranzano la decisione della curia di aprire Stalle Rosse alla comunità islamica nel periodo del Ramadan trova il favore della popolazione. Il sindaco, Marco Fragiacomo, ha comunicato la cosa ai cittadini tramite il canale facebook dell’amministrazione specificando che sono state informate le autorità competenti per garantire la sicurezza e la regolarità dell’evento e facendo gli auguri anche ai fedeli delle parrocchie per la Quaresima.

In paese il clima è sereno, chi è contrario preferisce non parlare al microfono «diciamo che spero vada tutto bene» si lascia andare un residente ma il resto dei cittadini invece è contento della scelta di don Zuttion.