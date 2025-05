Rapimenti ed estorsioni, Dda e Polizia di Trieste fermano banda internazionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Estorsione, rapina, sequestro di persona, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lesione per un totale di otto cittadini pakistani arrestati, uno ricercato e altri 3 indagati in stato di libertà. La squadra mobile della Questura di Trieste ha concluso ieri notte una importante operazione sulla rotta Balcanica in collaborazione con le polizie di Slovenia e Croazia e quella Serba.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo giuliano, sono partite dal sequestro di persone di alcuni migranti e dalle denunce dei familiari. La polizia ha ricostruito il traffico di esseri umani che i criminali mettevano in atto intercettando i migranti, provenienti da India, Pakistan, Afganistan e Nepal nei campi profughi in Serbia, qua dietro pagamento di una cifra che variava dai 4 ai 6 mila euro li portavano prima in Croazia dove li ospitavano in case sicure o alberghi compiacenti, poi in Slovenia dove li facevano intercettare dalle forze dell’ordine e portare a Logatec, dove c’è un centro di accoglienza, da dove un complice li istruiva su come raggiungere Trieste. Solitamente venivano usati sentieri boschivi.

In due episodi un totale di cinque cittadini indiani sono stati portati in due diversi appartamenti del capoluogo giuliano dove sono stati picchiati e ricattati fino a quando le famiglie non hanno pagato 2 mila euro ciascuno. I soldi viaggiano sul circuito money trasfer in diversi paesi. Due pakistani sono stati arrestati in flagranza durante uno dei due sequestri di persona, un altro è stato fermato dalla polizia slovena e Logatec, uno è latitante e cinque sono stati fermati a Trieste in diversi appartamenti.

Nel corso delle perquisizioni un altro cittadino pakistano di 30 anni è stato trovato in possesso di cocaina e marijuana e per questo arrestato.