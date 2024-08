Rapina alla sala slot di Remanzacco, tre fermi nel Trevigiano

Tre persone sono state fermate dai carabinieri di Treviso. Sono sospettate di essere responsabili della rapina alla sala slot di Remanzacco messa a segno nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio, oltre che di un analogo episodio a Silea, nel Trevigiano. I tre fermati hanno agito in entrambe le occasioni con i volti travisati da passamontagna ed utilizzando diversi strumenti agricoli e da cantiere. Nell’arco di pochi minuti, armati di piccone, pala, forcone e bastone, hanno minacciato i clienti e gestori del locale, facendosi consegnare denaro in contante per poi dileguarsi subito dopo a bordo di un’auto di colore scuro. Nel trevigiano il bottino era stato di circa mille euro, a Remanzacco i contanti ricavati avevano invece raggiunto i 1.500 euro.