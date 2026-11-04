Rapina all’Aldi: paura alle casse, poi la fuga in scooter

Il volto coperto da un casco integrale grigio, l’arma in pugno e pochissime parole pronunciate a freddo. Attorno alle 20.10 di ieri, la routine serale del supermercato Aldi di via del Cristo, a Manzano, si è spezzata in una manciata di secondi.

Un uomo ha fatto irruzione nel punto vendita e si è diretto verso le casse. Lì ha minacciato la dipendente puntandole contro una pistola – risultata poi essere un modello a salve con il tappo rosso – intimandole di consegnare senza esitazioni l’intero incasso della giornata. Arraffato il contante, il malvivente è ripartito a tutta velocità a bordo dello stesso motociclo grigio con cui era arrivato, facendo perdere le proprie tracce lungo la strada che porta a Manzinello.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono giunti i carabinieri.

Un colpo fulmineo, che ha lasciato forte apprensione ma, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica per il personale presente. Sull’episodio è intervenuta la stessa catena di supermercati con una nota ufficiale per manifestare vicinanza alla lavoratrice: “Aldi Italia esprime tutta la propria solidarietà alla collaboratrice coinvolta. L’azienda si è prontamente attivata per offrirle il necessario supporto psicologico e per rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza del punto vendita, a tutela della priorità assoluta di garantire ambienti di lavoro protetti”.