Cronaca

Rapina alle Sorelle Ramonda, domani la convalida dell’arresto

Nell'episodio è rimasto ferito un vigilante di 60 anni.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Spetterà al gip di Udine, probabilmente già nella giornata di domani, convalidare l’arresto del cittadino serbo di 44 anni bloccato ieri dai carabinieri fuori dal negozio di abbigliamento Sorelle Ramonda di Reana del Rojale e portato nel carcere di Udine.

L’episodio è avvenuto attorno alle 12.10, quando l’uomo, residente a Vicenza, ha cercato di uscire dal negozio dove si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento nascondendoli in una pancera dopo aver cercato di rimuovere le placche anti taccheggio. Un operazione che non è andata a buon fine, visto che l’allarme all’uscita è comunque suonato.

Il vigilante in servizio, di 60 anni, gli ha intimato di fermarsi, ma lo straniero ha reagito con violenza. Tra i due è nata una violenta colluttazione, con la guardia che è rovinata a terra. In suo soccorso, nell’attesa dell’arrivo dei carabinieri, è arrivata una collega che ha cercato di contenere la furia del 44enne.

I militari, giunti subito sul posto, sono riusciti a fermare il 44enne serbo e lo hanno arrestato per rapina. Nella sua auto sempre i carabinieri hanno trovato altro abbigliamento, insieme a un paio di forbici utili per rimuovere le placche antitaccheggio, rubato nei giorni scorsi in altri negozi dell’hinterland udinese.

Il vigilante, rimasto ferito, è stato condotto con l’ambulanza all’ospedale di Udine.

