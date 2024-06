Rapinò due anziani, condannato a quasi 8 anni di reclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rapinò un’anziana coppia di Zugliano, fratello e sorella. Magro il bottino, una collanina d’oro e della bigiotteria, che però gli è costato 7 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. E’ questa la pena inflitta con il rito abbreviato dal Gup di Udine Mariarosa Persico ad Amar Baceanu, cittadino rumeno di 42 anni con precedenti per rapina.

Il fatto risale al 18 luglio dello scorso anno. Quella sera, la padrona di casa setì dei rumori al piano superiore e, salite le scale, si trovoò davanti al 42enne e a un suo complice. La donna cercò di riprendersi la refurtiva, ma l’uomo la spinse e lei rovinò sul fratello. A incastrare Baceanu è stato lo scontrino di un supermercato, dimenticato sul posto in una busta con alcuni vestiti. I carabinieri, infatti, visionarono le immagini delle telecamere del supermercato e, raffrontate con quelle della videosorveglianza di Zugliano, riuscirono a identificarlo. Il rapinatore fu successivamente arrestato a Lodi, dove si trova in custodia cautelare in carcere.

Gli investigatori indentificarono anche il complice, il procedimento a carico del quale segue un altro iter giudiziario.