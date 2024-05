Rapinarono un 42enne in Borgo Stazione, condannati due pakistani

Lo picchiarono per prendergli i 40 euro che aveva con sé: sono stati condannati per rapina a un anno e 6 mesi e a 9 mesi di reclusione. E’ la pena inflitta dal Gup di Udine Roberta Paviotti a Miakhal Jahangir e Jandad Khan, cittadini pakistani di 26 anni. L’episodio risale a un anno fa. Stando alle accuse, i due – difesi dagli avvocati Alessandro Calienno e Maria Elena Giunchi – avvicinarono in via Aquileia un 42enne di Lestizza e gli intimarono di consegnare loro 20 euro. Lui obbedì e i due chiesero altri 50 euro. Al suo rifiuto, la vittima fu colpita alla tempia con un pugno, gettata a terra e derubata del portafoglio, che conteneva altri 20 euro. “L’esatta dinamica degli eventi – commenta Giunchi – non è stata chiarita. Sono soddisfatta perché i 9 mesi dati al mio assistito sono stati messi in continuazione con i 3 anni e 20 giorni di reclusione inflittigli due mesi fa per un’altra rapina in Borgo Stazione”, conclude.