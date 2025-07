Rapina al Conad di Gorizia: tre extracomunitari arrestati

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza tre cittadini extracomunitari, uno dei quali irregolare in Italia, per la rapina avvenuta la sera del 18 giugno scorso al supermercato Conad di via Locchi, a Gorizia.

Poco prima della chiusura serale, i tre uomini avevano prelevato dagli scaffali generi alimentari e bevande alcoliche, nascondendoli in due zaini. Bloccati alle casse dal personale del supermercato, i rapinatori avevano reagito minacciando di morte alcuni dipendenti e provando ad aggredirne uno con una bottiglia di vetro, per poi darsi alla fuga. Immediatamente allertata la Sala Operativa della Questura da una delle vittime, le pattuglie della Squadra Volante si sono attivate, setacciando la città. I tre sono stati rintracciati e fermati in breve tempo all’interno del Parco della Rimembranza.

Durante la perquisizione, sono stati recuperati i due zaini con tutta la merce sottratta, che è stata riconsegnata al supermercato. Uno dei soggetti è risultato irregolare sul territorio italiano ed è stato indagato anche per ingresso e soggiorno illegale nello Stato. Dopo i riscontri, i tre uomini sono stati arrestati e condotti alla Casa Circondariale di Gorizia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gorizia ha convalidato l’arresto e ha imposto per tutti e tre il divieto di dimora nel Friuli Venezia Giulia.