Rapina e ferisce due anziani coniugi, arrestato

I carabinieri di Lignano e del Nucleo investigativo di Udine hanno arresto un uomo di 30, originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di aver rapinato e ferito due anziani coniugi li scorso 18 aprile a Lignano.

L’uomo era stato prima gentile e garbato. Poi, di fronte alle titubanze di due anziani coniugi, che avevano sospettato potesse trattarsi di una truffa, si era fatto aggressivo. Tanto da spintonarli, facendoli cadere a terra, per poi fuggire con una busta contenente 15mila euro.

I carabinieri si erano subito messi sulle tracce del rapinatore e del suo complice, all’epoca dei fatti minorenne, recuperando il denaro sottratto e restituendolo alle vittime.

Le vittime erano state due anziani, marito e moglie, rispettivamente di 91 e 87 anni. I carabinieri, su ordinanza del gip del tribunale di Udine, che ha accolto le richieste della Procura, lo hanno arrestato.

Nella tarda mattinata di quel giorno, i due coniugi erano stati chiamati al telefono di casa da uno sconosciuto, il quale aveva detto che loro figlio aveva causato un incidente stradale e che, per evitare il suo arresto, era necessario che consegnassero un’ingente somma di denaro. Poco dopo si era presentato a casa degli anziani un uomo che, spacciandosi per carabiniere, aveva chiesto la consegna del denaro che, nel frattempo, i due avevano raccolto e preparato in una busta.

Tuttavia, il comportamento dell’uomo aveva fatto insospettire i due coniugi, i quali, ipotizzando potesse trattarsi di una truffa, si erano rifiutati di consegnargli il denaro, cercando di rientrare in casa. A quel punto l’uomo era diventato aggressivo, spintonando con forza marito e moglie tanto da farli cadere a terra. E si era quindi dato alla fuga. Ma i carabinieri lo hanno individuato ed arrestato.