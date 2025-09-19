Rapina e ricettazione: due stranieri fermati nel Goriziano

I Carabinieri di Gradisca d’Isonzo hanno tratto in arresto uno straniero di 45anni, senza fissa dimora, responsabile di una rapina avvenuta in un salone da parrucchiere a Sagrado. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di rintracciare e fermare il soggetto poco dopo il colpo. Le indagini successive hanno consentito di acquisire elementi di verosimile collegamento dell’uomo anche ad altri furti, perpetrati nei giorni precedenti ai danni di alcuni ristoratori del litorale gradese e di Ronchi dei Legionari. Parte della refurtiva è stata recuperata e posta sotto sequestro.

Sempre nel corso della stessa giornata, i Carabinieri hanno anche denunciato un altro cittadino straniero, fermato a Sagrado in possesso di un cellulare rubato a un commerciante di Ronchi dei Legionari. I militari hanno recuperato lo smartphone, restituendolo al legittimo proprietario.