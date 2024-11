Rapinò l’Eurospin investendo un carabiniere, condannato a 4 anni

ll bottino era davvero magro, meno di 150 euro di beni alimentari, ma per garantirsi la fuga lui e un suo complice investirono un carabiniere: è stato condannato a 4 anni di reclusione. E’ la pena inflitta con il rito abbreviato dal gup di Udine Roberta Paviotti a Bessem Ajmi, cittadino tunisino di 43 anni, riconosciuto colpevole di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi.

Il fatto risale allo scorso aprile. Il 43enne entrò nel supermercato Eurospin di San Giovanni al Natisone, dove riempì lo zaino di generi alimentari. Mentre usciva senza pagare, un dipendente del negozio e un carabiniere cinquantenne della stazione di Pavia di Udine fuori servizio cercarono di fermarlo. L’uomo, però, spintonò il militare che si era qualificato esibendo il tesserino e corse verso l’auto alla guida della quale c’era un complice e vi salì. Il carabiniere riuscì ad afferrarlo per la giacca, ma l’automobile partì a tutta velocità trascinando il malcapitato, che cadde con la faccia sull’asfalto. Una ruota posteriore della vettura, inoltre, passò sul suo braccio, causandogli lesioni guaribili in 30 giorni. Rimase ferito anche il dipendente del negozio intervenuto in aiuto del militare, subendo una sublussazione alla spalla guaribile in 18 giorni.