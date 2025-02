Rapina fuori dalla scuola, il responsabile resta in carcere

Resta in carcere il cittadino marocchino di 23 anni, arrestato dai carabinieri per una rapina commessa mercoledì scorso in via Ciconi ai danni di un ragazzo di 14 anni, studente del Liceo Scientifico paritario “Don Milani”.

Secondo l’accusa, il giovane ha avvicinato l’adolescente fuori dalla scuola e lo ha rapinato del portafoglio contenente 7 euro.

Il giovane è stato fermato poco dopo dai carabinieri.

Oggi il gip ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della detenzione in carcere.