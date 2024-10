Rapina in gioielleria a Udine, condannata a 2 anni e 8 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si era finta interessata al collier d’oro da mille euro. Appena il gioielliere si è distratto, l’ha afferrato ed è scappata a gambe levate, spintonando un anziano. Per questo il Tribunale di Udine ha condannato Antonella Levacovich, 61 anni di Udine, a 2 anni e 8 mesi di reclusione per rapina. Il pm aveva chiesto 3 anni e 6 mesi di reclusione, ma i giudici le hanno riconosciuto la diminuente per la lieve entità del fatto.

Il colpo è stato messo a segno il 30 maggio 2023 nella gioielleria Clarotti di via Cavour a Udine. La donna si era fatta mostrare il gioiello, ma appena il titolare si è voltato per prendere un panno, ha approfittato del fatto che l’ultraottantenne padre del gioielliere aveva aperto la porta per entrare nel negiozio. Ha preso la collana, ha spintonato l’anziano ed è uscita. Raggiunta piazza Duomo, è salita su un’auto che la stava aspettando ed è scappata.

Il difensore della donna, l’avvocato Nicoletta Menosso che nell’arringa aveva chiesto la derubricazione del reato a furto, ha annunciato ricorso in appello.