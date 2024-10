Rapina in casa: anziano minacciato con un cacciavite

Una rapina in casa si è verificata venerdì sera a Mortegliano ma l’episodio è stato denunciato soltanto stamattina ai carabinieri.

Erano le 21 quando tre uomini, a volto coperto, sono entrati nell’abitazione di un 77enne. L’anziano se li è trovati di fronte e, mentre uno lo ha minacciato con un cacciavite, invitandolo a rimanere immobile, gli altri due hanno avuto accesso alla cassaforte che non era stata chiusa. Hanno rubato 360 euro in contanti, un braccialetto, una catenina d’ora e un orologio del valore di mille euro che erano custoditi all’interno. Poi si sono allontanati facendo perdere le tracce.