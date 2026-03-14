Rapina in casa, lei riesce a scappare e a chiamare i carabinieri

E’ riuscita a scappare e a chiedere aiuto con il cellulare chiesto in prestito ad un passante. E’ ancora sotto shock la 73enne, che risiede in via Stringher a Martignacco, che ieri sera, dopo essersi trovata a tu per tutti con due ladri, non ha perso la lucidità e il coraggio che le sono serviti per mettersi in salvo. Nonostante le minacce ricevute e il fatto di essere stata rinchiusa in una stanza, è riusciva a fuggire e, dopo essersi precipitata in strada, ha chiesto aiuto ad un passante. Che l’ha aiutata a chiamare i carabinieri.

L’intento dei malviventi, però, non era quello di compiere una rapina in villa. Dopo aver forzato un infisso dell’abitazione, si sono introdotti nella casa, che si trova in una posizione isolata, sulla strada che conduce a Moruzzo. Volevano rubare ciò che di valore avrebbero trovato ma hanno dovuto fare i conti con presenza, forse inaspettata, della proprietaria, vedova dell’imprenditore Desler.

Hanno provato a zittirla e a chiuderla in una stanza ma lei non si è persa d’animo ed è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori della rapina che, nel frattempo, erano riusciti a fuggire.

“Quello che mi rincuora – osserva il sindaco di Martignacco, Mauro Delendi – è che la signora non si sia fatta male. Immagino il suo spavento ma, ahimè, questi episodi si verificano anche nel nostro comune”.