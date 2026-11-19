È stata sufficiente la geolocalizzazione dei dispositivi sottratti per chiudere in poche ore il cerchio su una rapina in abitazione avvenuta all’alba di domenica in viale Venezia a Udine. Con l’accusa di rapina aggravata in concorso, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini algerini di 24 e 26 anni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due sarebbero entrati nella casa approfittando di un cancello lasciato aperto, cominciando a rovistare al pian terreno. I rumori hanno svegliato il proprietario, un trentenne, che ha provato a metterli in fuga urlando. I sospettati – che avevano già preso un tablet, un portatile, il portafoglio e altri oggetti di valore – hanno però reagito aggredendolo a parole e colpendolo con un pugno al volto, fino a farlo cadere a terra, prima di scappare.

Scattato l’allarme, le Volanti hanno raccolto l’identikit dei fuggitivi e, grazie anche al segnale di localizzazione dei dispositivi elettronici rubati, li hanno intercettati poco dopo in via Sabbadini, a breve distanza dall’abitazione.

Addosso avevano ancora tutta la refurtiva, che è stata subito restituita alla vittima. Il trentenne, malgrado il colpo ricevuto, non ha riportato conseguenze fisiche gravi.

I due uomini sono stati portati in carcere a Udine in attesa dell’udienza di convalida. Essendo inoltre risultati irregolari sul territorio nazionale, la loro posizione è stata trasmessa all’Ufficio Immigrazione.