Rapina in due sale slot, fermato prima di fuggire dall’Italia

E’ stato fermato poco prima che s’imbarcasse per un volo aereo diretto da Venezia a New York. E’ stato condotto nel carcere della città lagunare l’autore delle due rapine commesse, tra maggio e giugno, ad altrettante sale slot di Spilimbergo e Roveredo in Piano. Si tratta di un 46enne italiano americano: i carabinieri del Norm di Sacile sono arrivati a lui tramite la visione delle immagini, l’escussione dei testimoni e l’analisi dei tabulati telefonici. L’uomo era un assiduo frequentatore delle due sale slot ma dopo la commissione delle due rapine non si era fatto più vedere.

Il 20 maggio aveva preso di mira la “Las Vegas” di Spilimbergo, il 25 giugno la “Royal Prestige” di Roveredo.

Quasi identico il modus operandi con il rapinatore che, in entrambi i casi, dopo aver minacciato il titolare con una pistola lo aveva chiuso a chiave in bagno.

Mentre dalla sala slot di Spilimbergo era riuscito a rubare 19mila euro dal vano cassa, dall’altra era scappato con un borsello all’interno del quale c’erano 500 euro e una carta di credito.

Ritenendo sussistente sia il pericolo di fuga che di reiterazione del reato, ieri il gip del tribunale di Venezia ha notificato al 46enne l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere.