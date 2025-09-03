Rapina in villa a Brugnera, 19enne minacciata con un coltello

Una rapina probabilmente studiata nei dettagli. Cinque uomini, tutti con il volto travisato da passamontagna, ieri sera sono entrati nell’abitazione al civico 46 di via Taglio a Maron di Brugnera. Avrebbero scavalcato la recinzione e successivamente suonato il campanello.

In casa, in quel momento, c’era solo la 19enne Sofia Polesello. Il fratello era appena uscito e lei, pensando avesse dimenticato qualcosa, ha aperto la porta. Davanti si sono palesati cinque uomini, che l’hanno invitata ad entrare ed a non urlare. Uno, in mano, aveva un coltello. Avevano l’accento dell’Est Europa, riferirà poi lei ai carabinieri intervenuti subito dopo.

Con l’arma l’hanno minacciata, chiedendole di mostrare dove si trovassero orologi, penne di valore e gioielli. Sofia, temendo ripercussioni, non ha opposto resistenza e ha lasciato che il malviventi rovistassero nell’abitazione. Il blitz è durato pochi minuti, giusto il tempo di rubare ciò che di valore c’era in casa, che non è ancora stato quantificato.

Nessuno si è fatto male e la giovane non ha subito violenze di alcun genere. Restano lo shock e lo sgomento per un episodio sul quale indagano ora i carabinieri della compagnia di Sacile unitamente ai colleghi del reparto operativo dell’Arma. Che questa mattina hanno compiuto un nuovo sopralluogo in via Taglio, alla ricerca di nuovi elementi utili. L’abitazione è stata analizzata nei dettagli, sia all’interno che all’esterno con un drone. Al momento, però, non sarebbero emerse tracce o segni riconducibili alla banda.

Sul posto, questa mattina, anche il sindaco di Brugnera Renzo Dolfi.