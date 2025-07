Rapina in villa a Pordenone, arrestato in Ungheria

Uno altro dei ladri della rapina in villa del dicembre 2022 a Pordenone è stato arrestato. Si tratta di di un cittadino albanese di 32 anni fuggito in Ungheria, condannato a una pena detentiva complessiva di oltre 2 anni, per rapina aggravata continuata in concorso, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, falso materiale e lesioni aggravate commessi a Pordenone La Polizia di Stato ha eseguito un mandato di arresto europeo nei suoi confronti. Tra il 2 e 3 dicembre di tre anni fa assieme ad alti due complici entrò in un’abitazione per svaligiata. La nipote della proprietaria chiamò la Polizia. I tre dopo aver forzato la cassaforte si diedero alla fuga. Ne scaturì un inseguimento da parte delle Volanti culminato con lo scontro con alcune auto in sosta e la fuga di quattro dei cinque malviventi. Il ruolo dell’uomo fermato in Ungheria è stato confermato da riscontri genetici grazie al DNA estratto da un berretto rinvenuto nell’auto usata per la rapina. Rintracciato il 9 luglio, l’albanese è stato consegnato alla Frontiera di Fernetti agli agenti della Squadra Mobile e della Polizia di Frontiera