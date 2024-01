Rapina l’Internet Point: “Ma non sono violento”

Ho rubato per pagare l’hashish, ma non ho tirato il pugno, sono per la pace”. Si è difeso così un cittadino tunisino di 35anni comparso oggi per direttissima in Tribunale a Udine con l’accusa di rapina, lesioni e non aver rispettato il divieto di ritorno nel capoluogo friulano. L’uomo è stato arrestato ieri mattina dalla polizia. Poco prima era entrato in un Internet Point di Borgo Stazione e si era impossessato di un barattolo contenente 88 euro. Poi è scappato colpendo, secondo l’accusa, un dipendente del negozio, ma è stato intercettato dalle forze dell’ordine. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha convalidato l’arresto e disposto per il 35enne la misura cautelare in carcere.