Rapina due ragazze colpendole ripetutamente al volto: arrestato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per impossessarsi delle loro borsette, ha picchiato violentemente due ragazze che passeggiavano per Udine ignare del pericolo. Le ha colpite più volte al volto, procurando ad entrambe serie lesioni al capo con ecchimosi e tumefazioni. Le rapine sono state compiute nel giro di poche ore con la medesima modalità, nella zona di Borgo stazione. Il primo episodio è avvenuto in via Ronchi, alle 16.30. La vittima, una 18enne di origine bielorussa, ha subito lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Dopo le botte, alla giovane è stata sottratta una borsa con all’interno duecento euro. La seconda aggressione è avvenuta 5 ore dopo, a 400 metri di distanza, in via Giuseppe Giusti. Questa volta a essere derubata è stata una udinese di 22 anni, picchiata con manrovesci che la costringeranno a stare a casa per 10 giorni. Magrissimo il bottino: il rapinatore è scappato a piedi con i suoi documenti e una banconota da 10 euro.

Responsabile di entrambi gli episodi è un marocchino di 23 anni, disoccupato e senza fissa dimora. L’uomo è stato rintracciato nella notte dai carabinieri della Radiomobile di Udine grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza. Una volta ammanettato, lo straniero è stato accompagnato nel carcere di via Spalato con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali.