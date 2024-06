Rapina alla sala slot: titolare minacciato e rinchiuso in bagno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Incappucciato, è entrato ieri notte nella sala slot Royal Prestige di Roveredo in Piano e, dopo aver minacciato il titolare, lo ha rinchiuso in bagno.

Ma il rapinatore, alla fine, non è riuscito a portare via nulla, nemmeno il denaro contenuto nel registratore di cassa. Un po’ per inesperienza – pare fosse tutt’altro che un professionista – un po’ perchè il sistema antifurto lo ha messo in fuga, prima che sul posto giungessero i carabinieri del Radiomobile di Sacile. In quel momento all’interno del locale c’erano due avventori che, a quanto pare, non si sarebbero accorti di niente.

Il titolare della sala slot, un cittadino cinese ultracinquantenne, è riuscito a dare l’allarme solo perchè con sé aveva il telefono cellulare. Ha quindi chiamato il figlio e subito dopo i carabinieri, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del locale per cercare di dare un volto al malvivente.

L’imprenditore, che oggi ha formalizzato la denuncia ai carabinieri di Fontanafredda, ha preferito rimanere in silenzio. Del resto, in dieci anni di attività, quella di ieri notte è stata la prima rapina subita. E, sebbene si sia concluso tutto per il meglio, restano la paura e lo sconforto.