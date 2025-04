Rapina, truffa, riciclaggio: operazione interforze nell’hinterland udinese

GUARDA IL VIDEO Sono sei le persone, tutte di etnia nomade, arrestate stamattina nel corso di un’operazione interforze coordinata dal sostituto procuratore Andrea Gondolo in diversi comuni dell’hinterland udinese. Venti le persone coinvolte a vario titolo, tutte di etnia sinti, per una delle quali, di nazionalità slovena, è stato disposto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia. I reati contestati sono l’associazione a delinquere finalizzata alla rapina, alla truffa, al furto e al riciclaggio e all’auto riciclaggio.

Tutto parte da un’indagine della Questura di Udine, dopo diverse denunce di truffa raccolte nel 2023. L’anno successivo si sono aggiunti anche i carabinieri, per altre denunce analoghe, e le fiamme gialle per i controlli sui patrimoni.

Stamattina, all’alba, polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno perquisito numerosi uffici, abitazioni e locali, come disposto dall’ordinanza di 120 pagine firmata dal gip di Udine, Giulia Pussini. Sono state sequestrate una parte di villa Giuseppe a Pradamano, dove risiede la persona considerata a capo del sodalizio, un ufficio a Manzano, un’abitazione a Cargnacco e una a Buttrio.