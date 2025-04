Rapina, truffa, riciclaggio: operazione interforze nell’hinterland udinese

Sono sei le persone, tutte di etnia nomade – cinque cittadini italiani e uno sloveno -, arrestate all’alba nel corso di un’operazione interforze coordinata dal sostituto procuratore Andrea Gondolo in diversi comuni dell’hinterland udinese. In tutto sono 20 le persone di etnia sinti coinvolte a vario titolo, molte legate tra loro da vincoli familiari. Per una di loro, anche lei slovena, è stato disposto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia. I reati contestati sono l’associazione a delinquere finalizzata alla rapina, alla truffa, al furto e al riciclaggio e all’auto riciclaggio. Nell’arco di un anno e mezzo la banda avrebbe accumulato un bottino di circa mezzo milione di euro.

Tutto parte da un’indagine della Questura di Udine, dopo diverse denunce di truffa raccolte nel 2023. L’anno successivo si sono aggiunti anche i carabinieri, per altre denunce analoghe, e le fiamme gialle per i controlli sui patrimoni.

Stamattina polizia, carabinieri e guardia di finanza, oltre a eseguire le misure cautelari in carcere, hanno perquisito numerosi uffici, abitazioni e locali, come disposto dall’ordinanza di 120 pagine firmata dal gip di Udine, Giulia Pussini. Sono state sequestrate una parte di villa Giuseppe a Pradamano, dove risiede la persona considerata a capo del sodalizio, un ufficio a Manzano, un’abitazione a Cargnacco e una a Buttrio. Durante la mattinata, le forze dell’ordine hanno anche scavato con una ruspa dei vigili del fuoco nel giardino di villa Giuseppe a Pradamano alla ricerca di tesori nascosti. Per lo stesso motivo hanno controllato la tomba di famiglia in cimitero.

Noto il modus operandi. La banda contattava le vittime proponendo l’acquisto o la vendita di beni, spesso autovetture, e le facevano venire in Friuli, per lo più a Villa Giuseppe, per concludere l’affare. In alcuni casi proponendo lo scambio di banconote di grosso taglio con altre di taglio più piccolo. Poi, afferrato il denaro con qualche sotterfugio, se la davano a gambe. Solo dopo qualche decina di minuti la vittima si accorgeva di essere stata derubata.

Undici delle persone coinvolte si occupavano dell’organizzazione delle truffe e della loro commissione, ognuna portando a termine uno specifico compito. C’era chi contattava la vittima, chi faceva i sopralluoghi, chi sorvegliava il malcapitato di turno, chi lo derubava e chi lo accoglieva in villa. E c’era anche chi, dopo il colpo, cercava di tranquillizzare il truffato. Le altre si occupavano del riciclaggio delle somme.