Rapina vicino alla stazione di posta a Udine, condannato a 8 mesi

L'episodio, un ragazzo di 14 anni rapinato del portafoglio contenente 5 euro, aveva destato scalpore e preoccupazione nella città di Udine. L'adolescente, alunno del liceo scientifico paritario don Milani, nello scorso febbraio era stato derubato fuori dalla scuola, nella zona di via Tullio, a due passi dalla stazione di posta.

Oggi la vicenda si è conclusa, almeno dal punto di vista giudiziario. L’autore della rapina, El Medhi Taoussi, cittadino marocchino di 22 anni senza fissa dimora, è stato condannato a 8 mesi di reclusione dal gup di Udine Roberta Paviotti. Il pm aveva chiesto 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Durante il procedimento, il suo difensore, l’avvocato Laura Luzzatto Guerrini, ha dimostrato il sincero pentimento del ragazzo, che ha risarcito il danno alla giovane vittima.

Dopo l’accaduto era nato un comitato contro la struttura, che dà rifugio a persone in gravi condizioni di marginalità sociale. Ben mille le firme raccolte nel quartiere.