Rapinano cameriere della pizzeria Alla Lampara di Udine, ai domiciliari due giovani

Hanno rapinato un cameriere della pizzeria Alla Lampara di Udine: ai domiciliari due ragazzi italiani di 18 3 19 anni. La Squadra mobile della Questura ha eseguito ieri l’ordinanza di misura cautelare nei confronti dei due giovani ritenuti responsabili dell’episodio avvenuto il 27 giugno. Quella sera, verso le 23.30, un cameriere del locale di via Anton Lazzaro Moro è stato avvicinato da tre ragazzi mentre tornava a casa dopo il lavoro.

I terzetto gli ha strappato di mano la pizza che aveva per cena e lo ha colpito al volto con un pugno, facendolo cadere a terra. Poi lo ha preso a calci e lo ha derubato del portafoglio. I tre sono stati identificati dalla polizia grazie alle telecamere della zona. Dall’attività investigativa è emerso che mezz’ora prima avevano percosso un loro coetaneo su un autobus. I tre sono stati denunciati per rapina e lesioni. Il gip ha disposto per due di loro la misura cautelare degli arresti domiciliari.