Rapinati dietro lo stadio ad Aviano, individuati i complici: denunciati in tre

I carabinieri hanno chiuso l’indagine sulla rapina avvenuta il 20 febbraio nell’area retrostante lo stadio di Aviano. Dopo l’arresto di due minori – un ragazzo e una ragazza – accusati di aver picchiato e derubato un 15enne e un 18enne del luogo, i militari dell’Arma hanno identificato i complici: si tratta di un 35enne albanese di Azzano Decimo, di un 25enne marocchino irregolare in Italia e già destinatario di un provvedimento di espulsione, al momento irreperibile, e di un 21enne italiano, di origine moldava, residente a Pordenone. Sono stati tutti denunciati.